Ахметов вирішив удвічі збільшити обсяг продуктової допомоги мешканцям України
Бізнесмен Рінат Ахметов прийняв рішення вдвічі збільшити продуктову допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СКМ.
"Сьогодні весь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному - допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися віч-на-віч із бідою. І все, що в моїх силах, я роблю й буду для цього робити", - зазначив Рінат Ахметов.
Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".