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Ахметов вирішив удвічі збільшити обсяг продуктової допомоги мешканцям України

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Субота 11 червня 2022 16:09
Ахметов вирішив удвічі збільшити обсяг продуктової допомоги мешканцям України Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Бізнесмен Рінат Ахметов прийняв рішення вдвічі збільшити продуктову допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з продуктами харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СКМ.

"Сьогодні весь наш бізнес, усі наші підприємства сконцентровані тільки на одному - допомагати людям вижити, робити все, щоб вони не залишилися віч-на-віч із бідою. І все, що в моїх силах, я роблю й буду для цього робити", - зазначив Рінат Ахметов.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Рінат Ахметов Гуманітарна допомога
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