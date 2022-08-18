Ахметов закликав Захід ввести повне енергетичне ембарго Росії

Бізнесмен Рінат Ахметов заявив про необхідність посилення санкційного тиску Заходу на Росію і введення повного енергетичного ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю польському Wiadomości .

"Росія не очікувала такої рішучості Заходу щодо введення санкцій. Санкційний тиск треба постійно збільшувати. Ключове - повне енергетичне ембарго Росії, що зробить захід сильнішим і позбавить Росію можливості використовувати західні гроші для фінансування своєї військової машини", - сказав бізнесмен.

За його словами, також вкрай важливо не дати Росії можливості обходити санкції за допомогою інших країн.

"Ефект від санкцій є вже. У довгостроковій перспективі російська економіка зазнає величезних втрат - за умови посилення санкційного тиску і подальшої економічної ізоляції РФ", - додав Ахметов.

Нагадаємо, в березні 2022 року компанія ДТЕК Ріната Ахметова разом з державними компаніями "Нафтогаз" і "Укренерго" ініціювали проект #StopBloodyEnergy, мета якого переконати західні корпорації припинити співпрацю з Росією в енергетичній сфері.