Ахметов придбав одну з найбільш дорогих вілл у світі

Фото: Рінат Ахметов (scm.com.ua)

Придбана вілла на 18 тисяч квадратних футів розташована на узбережжі, раніше була домом короля Бельгії Леопольда II

Компанія олігарха Ріната Ахметова SCM Holdings Limited придбала особняк вартістю 200 мільйонів євро на Французькій Рив'єрі в італійської компанії Campari. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що компанія купила особняк, відомий як Вілла де Седрес у місті Сен-Жан-Кап-Ферат, після того, як італійський виробник напоїв оголосив про продаж ще в тому році.

Про продаж стало відомо від людини, знайомої з угодою. Попередню угоду про продаж було досягнуто в серпні 2019 року.

Також у компанії Ахметова повідомили про придбання активу нерухомості. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію.

Зазначимо, що ця вілла на 18 тисяч квадратних футів розташована на узбережжі, датується 1870 роком і раніше була домом короля Бельгії Леопольда II.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ахметов в обхід санкцій зберігає контроль над туристичним бізнесом в окупованому Криму.

Як повідомляло РБК-Україна, в Конгресі підозрюють, що компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій. Американська влада почала вивчати питання після того, як управління скасувало статус "систематичного порушника" для шахти Affinity Mine у США, на якій видобуває вугілля компанія Ахметова.