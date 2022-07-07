ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ахметов передав на підтримку ЗСУ і населення 2,7 млрд гривень

Новость на русском →
Четвер 07 липня 2022 16:01
Ахметов передав на підтримку ЗСУ і населення 2,7 млрд гривень Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Підприємства SCM, ФК "Шахтар" і Фонд Ахметова передали на допомогу Україні і українцям 2,7 млрд грн з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт SCM.

"З першого дня повномасштабного російського вторгнення бізнеси та ініціативи Ріната Ахметова надають підтримку державі, військовим та громадянам, аби Україна змогла вистояти та перемогти, а люди - зберегти життя та здоров’я. З 24 лютого по 1 липня бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу 2,7 млрд грн або близько 90 млн доларів", - повідомили в компанії.

Гуманітарна допомога є одним із пріоритетних напрямків підтримки. Її напрями та обсяги визначаються у координації з центральною та місцевою владою.

Вкрай важливим напрямком залишається підтримка наших захисників - ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших силових підрозділів. Захисники України регулярно отримують від бізнесів SCM амуніцію, автотранспорт, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг і взуття, аптечки й турнікети, рації, пальне й інші необхідні їм речі й девайси", - повідомили в компанії.

В червні Рінат Ахметов прийняв рішення вдвічі збільшити продуктову допомогу найменш захищеним категоріям населення та вимушеним переселенцям.

"Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів з харчовими продуктами", - повідомили в компанії.

Також фонд займається наповненням музею "Голоси мирних" - найбільшого архіву свідчень українців про події війни з Росією. Зараз зібрано вже понад 25 тисяч історій людей, що постраждали від війни.

Бізнеси "Метінвест" і ДТЕК за підтримки фонду та міжнародних донорів реалізують проект "Рятуємо життя". В рамках ініціативи в Україну поставляються й ліки та вироби медичного призначення. Зокрема, до лікарень Запоріжжя та Кам’янського передано препарати й витратні матеріали на 238 тисяч євро. Також у прифронтових містах завдяки проекту створюється стратегічний запас продуктів.

Загалом гуманітарна допомога бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова та футбольного клубу "Шахтар" охопила більше як 3 млн людей. З них понад 1,2 млн було охоплено допомогою фонду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Збройні сили України
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками