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Ахметов забезпечить електроенергією лікарні, армію і хлібозаводи в трьох регіонах

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Середа 02 березня 2022 09:24
Ахметов забезпечить електроенергією лікарні, армію і хлібозаводи в трьох регіонах Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безоплатно постачати електрику медичним установам, військовим і силовим структурам, а також виробникам хліба в Києві, а також у Донецькій і Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.

"Україна переживає складний період своєї історії і бізнес докладе максимум зусиль для допомоги державі і населенню. Крім програми гуманітарної допомоги та підтримки армії, з березня ми забезпечимо всі медичні установи, відомства силових структур і виробників хліба в трьох регіонах безоплатною електроенергією", - повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

На період військових дій компанія не буде виставляти рахунки всім медичним установам-лікарням, госпіталям і реабілітаційним центрам в цих регіонах.

Також безкоштовно електроенергію отримуватимуть установи силових структур - Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, що забезпечують безпеку і громадський порядок.

Компанія забезпечить електроенергією, в тому числі виробників хліба, розташованих в цих регіонах.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ахметова оголосив про програму гуманітарної допомоги населенню, постраждалому від військових дій, а також заходи підтримки Збройних сил і сил територіальної оборони.

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ДТЕК Електроенергія
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