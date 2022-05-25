Ахметов назвав дії Росії геноцидом

"24 лютого Росія розв’язала в Україні страшну війну. Вона напала на нашу країну без жодної причини та приводу, російські військові вбили десятки тисяч мирних громадян, дітей, жінок та людей похилого віку, зруйнували інфраструктуру нашої країни. Дії Росії в Україні - це геноцид та воєнні злочини", - заявив бізнесмен.

"Це не радикальна, а чесна і справедлива позиція, на якій я наполягаю і не боюся її займати. Боятися треба не спецслужб (РФ, - ред.), а власного сумління. Мовчати в цій ситуації я не буду - для мене це неприпустимо", - додав Ахметов.

З першого дня війни Ахметов знаходиться в Україні. За його словами, всі зусилля спрямовані на допомогу українській армії і постраждалим від війни співвітчизникам.

"Після зустрічі з президентом 23 лютого я вечеряв зі своїми друзями в себе вдома, у Києві. Вони здебільшого, як і я, були певні, що війна почнеться. І вони мені поставили це питання - чому я не поїхав відразу. Вам відповім так само, як і їм - війну я зустріну у своєму будинку, в Україні, як і ви. Прилетіти і відразу повернутися - неприпустимо для мене, дуже соромно по-людськи", - зазначив бізнесмен.