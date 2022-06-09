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Ахметов спрямує 60 млн гривень на підтримку українського футболу

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов ухвалив рішення про надання фінансової допомоги клубам та дитячим футбольним проектам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Шахтаря".

"ФК "Шахтар" вітає намір УАФ та клубів Прем’єр-ліги щодо проведення наступного чемпіонату України. Через складну економічну ситуацію в країні не всі можуть повноцінно готуватися до чемпіонату. У зв’язку з цим президент клубу Рінат Ахметов ухвалив рішення щодо підтримки українського чемпіонату, клубів Першої та Другої ліги, проєктів дитячого футболу сумою в розмірі 60 мільйонів гривень", - йдеться на сайті клубу.

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Рінат АхметовФутбол