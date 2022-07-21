Ахметов з початку війни жодного разу не залишав Україну, - Данилов

Бізнесмен Рінат Ахметов жодного разу не виїжджав з України під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данилова в інтерв'ю 24tv .

"Хочу звернути вашу увагу на те, хто виїжджав з країни після 24 лютого, а хто ні. До честі Ріната Леонідовича, я можу сказати, що він жодного разу не залишав країну за час війни. А є такі "хлопи", які, ймовірно, були проінформовані напередодні", - повідомив Данилов.

Він також розповів, що серед українських великих бізнесменів були і такі, що напередодні війни вирушили кудись на приватних літаках. Він порівняв їх із мігруючими птахами.

"Коли війна закінчиться, всі ці речі будуть всім відомі. Тоді почнеться найцікавіше", - переконаний секретар РНБО.

Нагадаємо, Рінат Ахметов прилетів в Україну 23 лютого, напередодні російського вторгнення. З початку війни його підприємства, благодійний фонд та ФК "Шахтар" передали на допомогу ЗСУ та населенню 2,7 млрд грн.