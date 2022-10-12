Ахметов: мы изготовили уже 150 тысяч бронежилетов и не планируем останавливаться

"С 24 февраля у всех нас одна цель - сделать все, чтобы Украина выстояла и победила в войне. Каждый бронежилет, сделанный на наших заводах, защищает украинских воинов и приближает эту победу. Это наш Стальной Фронт. И я благодарю всех работников Метинвеста, которые ежедневно отдают все силы ради нашей общей победы. Мы изготовили 150 тысяч бронежилетов, они уже сохранили тысячи жизней наших военных, спасателей, медиков, коммунальщиков. Мы не планируем останавливаться и будем делать все, чтобы приблизить победу Украины. И мы обязательно победим", - сообщил Ахметов.

Бронежилеты из спецстали, производимой "Метинвестом", бесплатно передают бойцам Национальной гвардии, силам ТРО и ряду подразделений ВСУ, защищающих независимость страны на передовой.

Также защиту начали передавать работникам коммунальных служб, аварийным бригадам и специалистам ГСЧС, ликвидирующим последствия вражеских обстрелов в прифронтовых городах.

Мощности "Метинвеста" позволяют еженедельно производить до 20 тонн бронестали. В компании отмечают, что для организации внутреннего производства в таких объемах пришлось искать альтернативу бронестали "Азовстали" и везти прокат из-за границы.

Для этого Метинвест-СМЦ наладил поставки металла из Европы и Турции и передал его производителям брони. Еще весной общий объем импортной стали по контрактам составил более 600 тонн.

Спецсталь "Метинвеста" также подходит для защиты техники - фронтовых автомобилей, машин поставки, скорых, эвакуационного транспорта и т.д. Сейчас на складах группы есть достаточное количество пластин спецназначения, чтобы по запросам предоставлять металл для усиления шаростойкости машин, работающих в горячих точках.

В общей сложности с начала полномасштабной войны бизнесы Рината Ахметова направили на помощь Украине в войне с Россией 3 млрд грн