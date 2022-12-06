Ахметов: я буду в Украине до нашей победы

"Я нахожусь в Украине и буду в Украине до нашей победы", - сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что верит в победу украинской армии на поле боя, а любые переговоры с Россией возможны только после того, как ее войска покинут украинскую территорию.

"Я верю в победу украинской армии на поле боя и в помощь наших западных партнеров. Любые переговоры возможны только после того, как российская армия полностью уйдет из украинской земли", - сказал Ахметов.

"Исход этой войны может быть только один - это победа Украины и победа всего свободного мира. Я не знаю точно, когда это случится, но убеждён, что так будет. И живу этим каждый день", - добавил он.

Войну, которую Россия начала против Украины, он назвал "подлой, безжалостной, кровавой и ужасной, подобной которой мир не видел после Второй Мировой".

Напомним, Ринат Ахметов прилетел в Киев 23 февраля на встречу с президентом Зеленским и с первого дня войны находится в Украине.

Его предприятия переведены в военный режим работы, обеспечивая ВСУ и силы обороны броней, бронежилетами и инженерными сооружениями со стали.

С начала войны Фонд Ахметова, его предприятия и ФК "Шахтер" передали на поддержку ВСУ и гуманитарную помощь 3,5 млрд грн.