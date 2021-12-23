Ахметов: ми захищатимемо свободу слова в Україні

"Я проти порушення прав людини та удушення свободи слова", - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.

Бізнесмен заявив, що медіа, які йому належать, завжди надавали і надаватимуть можливість висловитися як представникам влади, так і опозиції.

"Я не втручаюся в редакційну політику каналів", - наголосив Рінат Ахметов.

На питання щодо ставлення до закону про олігархів, Ахметов повідомив, що не проти закону як такого, але проти обмеження прав людини та базових принципів демократії.

"Я підтримую боротьбу з корупцією в Україні, але ця проблема не вирішується прийняттям суперечливих законів та формуванням списку ворогів народу", - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.