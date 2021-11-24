АМУ просить Кабмін вирішити ситуацію з недостатнім обсягом пільгового газу

"22 листопада Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра з проханням втрутитися у вирішення проблеми, яка ставить під загрозу проходження опалювального сезону 2021/2022 рр. Так, НАК "Нафтогаз" на власний розсуд визначив обсяги природного газу, які будуть постачатися підприємствам теплопостачання за передбаченою меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. ціною для забезпечення теплопостачання побутових споживачів та бюджетних установ. Як прогнозували органи місцевого самоврядування, підприємства теплопостачання, а також Асоціація міст України, в окремі періоди проходження опалювального сезону таких обсягів може виявитися недостатньо", - йдеться у заяві.

У заяві сказано, що для вирішення цієї проблеми Асоціація міст України звернулася до прем’єр-міністра з проханням сприяти проведенню перерахунків обсягу газу для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання побутових споживачів та бюджетних установ. В АМУ також оприлюднили лист, який спрямували прем’єр-міністру.

У АМУ додають, що НАК не став коригувати обсяги пільгового газу, хоча опалювальний сезон по всій країні почався раніше.

"На прохання центральної влади, опалювальний сезон у багатьох населених пунктах почався набагато раніше, ніж у попередні періоди, відповідно передбачених НАК "Нафтогаз України" обсягів газу виявилося недостатньо. При цьому, НАК "Нафтогаз України" відмовився коригувати встановлені обсяги споживання природного газу. В результаті у жовтні 2021 року підприємства теплопостачання були змушені використовувати для забезпечення централізованого тепло- та гарячого водопостачання побутових споживачів і бюджетних установ природний газ, за ринковими цінами від 25 грн за 1 куб метр і вище, що є порушенням меморандуму. Таким чином, підприємства теплопостачання, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, зазнають збитків, джерел для відшкодування яких ні у них, ні в органів місцевого самоврядування немає", - зазначили в асоціації.