Агрохолдинг "Авангард": ми здивовані підозрами, що дві наші фабрики не існують

Співробітники агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами Генпрокуратури і Національного антикорупційного бюро України про те, що дві птахофабрики, які входять в її склад, - "Авіс" в Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області - нібито не існують, однак сподіваються на розумне рішення такого непорозуміння. Про це повідомив у коментарі УНІАН директор птахофабрики "Авіс" Микола Лактіонов.

За його словами, на сьогоднішній день фабрика повноцінно працює в штатному режимі, її співробітниками є 600 осіб, серед яких фахівці з вищою освітою, ветеринари, технологи та інженери.

“Будівництво почалося в 2008 році, в 2009 році ми запустили першу промзону, а в 2013 році будівництво закінчено і фабрика запрацювала на повну потужність. Сьогодні виробничі потужності "Авіс" – це зона вирощування молодняку на 2,63 млн поголів'я і 5,2 млн курей-несучок, з проектною потужністю виробництва 1,6 млрд яєць в рік", - сказав він.

За словами Лактіонова, такого виробництва, буквально "з нуля", немає ніде – компанія вирощує свої зернові і виробляє корми для своїх потреб на власному комбікормовому заводі. Продукція з обох фабрик "Авангарду" надходить у локальні мережі супермаркетів, а також на експорт. Компанія отримала дозвіл на постачання яєць в 22 країни, серед яких – ОАЕ, Сінгапур, Гонконг, Саудівська Аравія, Азербайджан, Туреччина та інші.

У свою чергу, як повідомив головний ветеринарний лікар "Авіс" Наталія Ткачук, щодня на фабриці проводиться клінічний огляд птахів і графік щеплень, а співробітники проходять суворий санітарний контроль.

“Ми не допускаємо на підприємство людей, не пов'язаних з виробництвом. Птахофабрика працює в закритому режимі, всі співробітники працюють у спецодязі, заповнюють журнал здоров'я. Ми також використовуємо сучасні вакцинні препарати, які виробляють довічний імунітет у курей, щоб запобігти спалаху будь-яких захворювань", - сказала вона.

Працівники підприємства вважають, що робота цих фабрик - питання не тільки харчової безпеки України, але і питання підтримки економіки регіонів.

“Відверто кажучи, ми були здивовані підозрами деяких правоохоронних органів про те, що ці фабрики нібито не існують, тому що це одні з найбільших профільних виробництв не тільки в Україні, але і в Євразії. Ці підприємства - основа харчової безпеки країни, які насичують внутрішній ринок якісним продуктом, а також відіграють ключову роль для пожвавлення економіки регіонів. Це багатомільйонні податки і хороший роботодавець, який платить гідні зарплати і дає змогу молоді з профільною освітою залишатися в Україні" - повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю агрохолдингу "Авангард" Євген Манженко.

Нагадаємо, раніше групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до президента України з приводу того, що НАБУ і Генпрокуратура не бачать фабрики у Херсонській і Хмельницькій областях та чинять тиск.

У грудні минулого року за зверненням Національного антикорупційного бюро Генеральна прокуратура відновила дві справи проти компанії "Авангард", які розслідувало НАБУ і які були закриті більше двох років тому. Зокрема, у правоохоронців виникли підозри, що дві птахофабрики не були побудовані.

Повноцінний запуск птахокомплекс "Авіс" і "Чорнобаївське" відбувся в 2013 році. Фабрики мають загальну потужність по утриманню 11,2 млн голів курей-несучок і потужність по виробництву 3,5 млрд штук яєць на рік. Доля "Авангарду" в промисловому виробництві яєць в Україні дорівнює 30%, сухих яєчних продуктів - 70%.