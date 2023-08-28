Агрохолдинг Аграрные Системные Технологии подал иск на украинскому СМИ о защите деловой репутации

18 августа 2023 года в Хозяйственном суде города Киева зарегистрирован иск ООО Аграрные системные технологии (АСТ) к «КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХАБ "ЭКОНОМИКА», которому принадлежит Интернет-издание Дело.юа, о защите деловой репутации путем опровержения недостоверной информации и взыскания морального вреда.

https://court.gov.ua/fair/ судебное дело №910/13155/23

17 июля на сайте delo.ua были размещены недостоверные данные, причиняющие вред деловой репутации Агрохолдинга. В размещенном материале не содержалось документальных подтверждений причастности учредителей и владельцев АСТ к лицам, которые имеют негативную репутацию и обвиняются в совершении деяний, направленных на нарушение суверенитета Украины.

Публикация неподтвержденных данных изданием Дело.юа повлекла за собой перепечатку (перепост) статьи рядом СМИ, что привело к масштабному распространению недостоверной информации.

О намерении в судебном порядке доказать недостоверность негативной информации, распространенной изданием Дело.юа об учредителях и владельцах агрохолдинка АСТ, компания заявляла в своем предыдущем пресс-релизе.

https://www.rbc.ua/ukr/news/informatsiyna-ataka-agroholding-ast-1691136362.html

https://24tv.ua/agroholding-ast-zaperechiv-spivpratsyu-medvedchukom-pro-shho_n2364853

По словам юристов агрохолдинга, гарантия судебной защиты права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и право требовать изъятия этой информации в суде, гарантировано ст. 32 Конституции Украины.

Представители Агрохолдинга убеждены в собственной правовой позиции и докажут это в суде.

Справка:

Компания «Аграрные Системные Технологии» – современное украинское аграрное предприятие с корпоративной структурой управления и многолетним международным опытом.

Основным направлением деятельности есть выращивание зерновых культур – сои и кукурузы. Компания в своей работе опирается на принципы четкого соблюдения отечественного и международного законодательства, качественного удовлетворения запросов покупателей и обеспечения высокого качества продукции.