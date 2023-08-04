Информационная атака на Агрохолдинг АСТ

В июле 2023 года на Агрохолдинг АСТ была осуществлена заказная информационная атака, а именно, размещена недостоверная информация, которая унижает деловую репутацию группы компаний.

Агрохолдинг АСТ официально заявляет, что информация, распространенная интернет-ресурсами Lenta.ua, Znaj.ua и другими, а также рядом телеграм-каналов, не соответствует действительности и докажет это в суде.

В частности, с 17 по 31 июля 2023 года на некоторых интернет-ресурсах, таких как Lenta.ua, Znaj.ua и прочих, а также в ряде телеграм-каналов, были размещены несколько публикаций, которые сводились к утверждениям, что Агрохолдинг и его основатели сотрудничали и продолжают осуществлять сотрудничество с Медведчуком и его бизнесом.

Все эти утверждения являются недостоверными, не основываются ни на одном доказательстве, они размещены исключительно с целью дискредитировать Агрохолдинг. Расцениваем такие публикации как атаку на бизнес, который в условиях войны обеспечивает уплату налогов и сохранение рабочих мест, помогает ВСУ.

Дополнительными основаниями считать, что такая акция по дискредитации является заказной, служит то, что названные каналы в нарушение ст.227 ГК Украины

отказались опубликовать ответ Агрохолдинга на распространенную недостоверную информацию, не предоставили возможность Агрохолдингу высказать свою позицию по приведенным в статьях обстоятельствам и фактам,

в материалах отсутствуют ссылки на источникираспространяемой информации,

журналисты и редакции не только не обратились к Агрохолдингу за комментариями, но и избегают контактов и не дают возможность разместить достоверную информацию,

все отправленные пресс-службой Агрохолдинга письма с требованием публикации опровержения и публикации ответа Агрохолдинга остались без рассмотрения и реакции,

представители отдельных ресурсов вымагают деньги за публикацию опровержения и «молчание» в будущем.

Агрохолдинг АСТ идет правовым путем, наша юридическая служба в судебном порядке опровергнет указанную информацию , а денежные средства, полученные в качестве компенсации, перечислит в пользу ВСУ.

Агрохолдинг АСТ - прозрачная компания, нам нечего скрывать, мы готовы предоставить полную и достоверную информацию как СМИ, так и общественности.

Справка:

Компания «Аграрные Системные Технологии» - современное украинское аграрное предприятие с корпоративной структурой управления и многолетним международным опытом работы. Основным направлением деятельности является выращивание зерновых культур – сои и кукурузы. Компания в своей работе руководствуется принципами последовательного соблюдения национального и международного законодательства, качественного исполнения запросов покупателей и обеспечения наивысшего качества продукции.