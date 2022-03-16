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Зеленський запропонував створити єдину асоціацію за мир

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Київ, Середа 16 березня 2022 15:35
Зеленський запропонував створити єдину асоціацію за мир Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити "асоціацію U24" за мир - об'єднання країн, які зможуть протистояти будь-якій агресії за 24 години з моменту її початку. У неї, за його словами, повинні входити відповідальні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського перед Конгресом США.

"Нам потрібні нові інститути і нові альянси. Ми пропонуємо створити єдину асоціацію за мир з відповідальних країн, у яких є сила, міць і відповідальність для того, щоб негайно зупинити конфлікт, надати всю необхідну допомогу", - заявив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що новий альянс повинен при необхідності вводити санкції і поставляти озброєння.

"При необхідності асоціація могла б постачати зброю, вводити санкції, надавати гуманітарну, політичну та фінансову допомогу. Все що завгодно для того, щоб підтримувати мир. І зробити це необхідно швидко", - додав президент.

Зеленський підкреслив, що також така асоціація могла б надавати підтримку тим, хто страждає від стихійних лих, хто стає жертвами епідемій і гуманітарних криз.

"Якби такий Альянс існував сьогодні, ми б змогли зберегти тисячі життів в Україні, і де завгодно у світі - там, де страждають люди", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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