Агресію потрібно зустрічати силою. Глава МЗС Великобританії закликала посилити допомогу Україні

Російську агресію не можна втихомирити, вона повинна бути зустрінута силою. Про це заявила Ліз трас, міністр закордонних справ Великої Британії напередодні візиту до Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Вона також зазначила, що Європа має бути непохитною у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій.

Анонсовано, що глава МЗС Великобританії 26 травня відправиться в Боснію і Герцеговину, де скористається зверненням до збройних сил країни, щоб закликати західних партнерів Великобританії прискорити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні.