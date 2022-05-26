ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Агресію потрібно зустрічати силою. Глава МЗС Великобританії закликала посилити допомогу Україні

Новость на русском →
Лондон, Четвер 26 травня 2022 02:42
Агресію потрібно зустрічати силою. Глава МЗС Великобританії закликала посилити допомогу Україні Ліз трас (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Російську агресію не можна втихомирити, вона повинна бути зустрінута силою. Про це заявила Ліз трас, міністр закордонних справ Великої Британії напередодні візиту до Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вона також зазначила, що Європа має бути непохитною у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій.

Анонсовано, що глава МЗС Великобританії 26 травня відправиться в Боснію і Герцеговину, де скористається зверненням до збройних сил країни, щоб закликати західних партнерів Великобританії прискорити поразку президента Росії Володимира Путіна в Україні.

Нагадавши, Великобританія та інші країни G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Як заявила міністр закордонних справ Ліз трас, це питання знаходиться в стадії обговорення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що буде з курсом долара і де тепер вигідніше міняти валюту