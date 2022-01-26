Агресія РФ підштовхує Австрію до вступу в НАТО, - ЗМІ

Російські військові погрози змусили нейтральні країни, наприклад Швецію і Фінляндію, задуматися над забезпеченням своєї безпеки і членством в НАТО. В Австрії також вирішили не залишатися осторонь, а приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву австрійського політолога і економіста Гюнтера Феллінгера в газеті Die Presse.

"Себастіан Курц оголосив США стратегічним партнером, дозволив створити офіс зв'язку НАТО у Відні і приєднався до програми ЄС PESCO, а австрійський генерал зараз очолює оборонний комітет ЄС, але цього було недостатньо, щоб почати дискусію щодо НАТО. Зараз прийшла пора завершити західну інтеграцію Австрії і вступити в НАТО", - йдеться в матеріалі.

Феллінгер зазначає, що "ескалація Росії проти України хвилює всю Європу".

"В ЄС не можна бути нейтральним у разі нападу. Хоча Україна тільки асоційована з ЄС, але напад і вимоги Росії спрямовані безпосередньо проти нас усіх - проти ЄС, НАТО, вільної Європи", - йдеться в статті.