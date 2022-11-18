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Агрессор должен уйти. Россия еще не готова к миру в Украине, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что Российская Федерация еще не готова к миру в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, пока нет никаких признаков готовности вывести российские войска из Украины.

"Я боюсь, что Россия не готова уйти, и пока она не уйдет, мир будет невозможен. Именно Россия должна сделать мир возможным, агрессор должен уйти, если он хочет прочного мира", - добавил Боррель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 предложил свою формулу мира. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий. Всего план состоит из 10 пунктов.

Также появилась информация о том, что бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони хочет склонить российского президента Владимира Путина пойти на переговоры и заключить мир с Украиной.

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