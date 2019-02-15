Аграрний сектор уповільнив зростання на початку року

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Темпи зростання впали більш ніж у два рази

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 3,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 7,0%, господарства населення - зменшили на 1,6%.

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Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.