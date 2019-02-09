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Аграрний фонд: при "розтраті" дохід не зростає на 57% в рік

Новини » АПК    09.02.2019 - 08:13
Аграрний фонд: при "розтраті" дохід не зростає на 57% в рік
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Аграрний фонд спростував звинувачення НАБУ

Голова правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрій Радченко спростував звинувачення НАБУ в закупівлі міндобрив за завищеною вартістю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, Радченко повідомив, що за останні 2 квартали вартість міндобрив вже зросла на 15%, а прогнозована рентабельність операції після завершення посівної складе до 25% річних.

За словами Радченка, голова НАБУ неправильно поінформований зовнішніми експертами і, якщо б на підприємстві не була встановлена нульова толерантність до корупції, його оборот і прибуток у 2018-му році не показали зростання на 57% / 55% відповідно.

"Аграрний фонд – це насамперед трейдер, 95% наших активів – "оборотка". Дійсно, в 2018-му році ми суттєво змінили структуру активів, реалізація мінеральних добрив в тоннажі зросла на 720%. Але в цьому немає проявів корупції або розтрати, ми всього лише перейшли у той сегмент ринку, який визнали найбільш перспективним. Як показує зростання прибутку на 55% - ми не помилилися. Очевидно, при аналізі корумпованості тих чи інших рішень менеджменту потрібно відштовхуватися в першу чергу від фінансової звітності компанії, а не надумувати наш зв'язок з ким-небудь. Впевнений, що главу НАБУ просто невірно інформували зовнішні експерти", – говорить голова Аграрного фонду.

Нагадаємо, як заявляли у фонді, 7 лютого о 14:00 співробітники НАБУ заблокували роботу під приводом силовий виїмки документації. Як заявив Ситник, менеджмент Агарного фонду відмовився надати слідчим повний доступ до внутрішніх даних підприємства. НАБУ звинувачує менеджмент Аграрного фонду в розтраті 240 млн грн на закупівлю міндобрив.

 

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Новини України Аграрный фондНАБУ
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