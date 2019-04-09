Аграрний експорт з України вдвічі перевищив металургійний

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-березні 2019 року склав 25,937 млрд доларів, що на 8% більше, ніж у січні-березні 2018 року (24,091 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ГФС, експорт товарів з України за перший квартал зріс на 7% до 12,272 млрд доларів, імпорт - на 8% до 13,666 млрд доларів. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становить 1,394 млрд доларів.

Найбільшу частку в експорті товарів займають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 5,344 млрд доларів, або 43,5% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 2,786 млрд доларів (22,7%).

Найбільшу частку в імпорті товарів займають машини, обладнання і транспорт - 4,396 млрд доларів, або 32,2% від загального імпорту. На другому місці хімічна продукція - 2,830 млрд доларів (20,7%).

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Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

Згідно з даними НБУ, в березні 2019 року світова цінова кон'юнктура для українських експортерів погіршилася, що сталося через зниження цін на зернові та корекцію цін на залізну руду після стрімкого зростання у попередні місяці.