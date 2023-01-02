Аграрии изменят структуру посевных площадей: что будут выращивать в Украине в 2023 году

Так, будут увеличиваться посевные площади под масличные: рапс, сою, подсолнечник. Это связано с тем, что стоимость одной тонны масличных культур выше, а стоимость логистики в пересчете на тонну - ниже. То есть фермеры смогут больше зарабатывать с 1 га. Это некритично для севооборота, отметил министр.

Ожидается уменьшение производства пшеницы, но ее будет вдвое больше, чем необходимо для внутренней потребности. Также несколько увеличится количество культур, направленных на внутренний рынок, как было в этом году с гречкой, сообщил чиновник.

По его словам, если в прошлом году по состоянию на 24 февраля аграрии были полностью готовы к посевной, то сейчас есть проблема с ликвидностью, доступностью финансов, что усложняет и замедляет подготовку к полевым работам.

"Аграрии везде, где будет позволять безопасность, будут засевать максимальную площадь культур. Мы надеемся, что следующий год, который будет нелегким, удастся уверенно пройти, вырастив достаточно зерна для внутреннего потребления и экспорта", - отметил Высоцкий.