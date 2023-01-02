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Аграрии изменят структуру посевных площадей: что будут выращивать в Украине в 2023 году

Фото: аграрии изменят структуру посевных площадей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По прогнозу Минагрополитики, в Украине в 2023 году произойдут изменения в структуре посевных площадей. Это связано с рентабельностью определенных культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

Так, будут увеличиваться посевные площади под масличные: рапс, сою, подсолнечник. Это связано с тем, что стоимость одной тонны масличных культур выше, а стоимость логистики в пересчете на тонну - ниже. То есть фермеры смогут больше зарабатывать с 1 га. Это некритично для севооборота, отметил министр.

Ожидается уменьшение производства пшеницы, но ее будет вдвое больше, чем необходимо для внутренней потребности. Также несколько увеличится количество культур, направленных на внутренний рынок, как было в этом году с гречкой, сообщил чиновник.

По его словам, если в прошлом году по состоянию на 24 февраля аграрии были полностью готовы к посевной, то сейчас есть проблема с ликвидностью, доступностью финансов, что усложняет и замедляет подготовку к полевым работам.

"Аграрии везде, где будет позволять безопасность, будут засевать максимальную площадь культур. Мы надеемся, что следующий год, который будет нелегким, удастся уверенно пройти, вырастив достаточно зерна для внутреннего потребления и экспорта", - отметил Высоцкий.

Напомним, по прогнозу Минагрополитики, из-за отключения электроэнергии в Украине цены на продукты питания вырастут на несколько процентов.

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Министерство аграрной политики