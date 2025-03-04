Аграрии призвали УЗ не повышать тарифы на грузы: в чем причина

"Укрзализныця" во время войны повысила тариф на грузовые перевозки сразу на 70%, что привело к закрытию многих малых и средних фермерских хозяйств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля.
Но даже после такого рекордного повышения тарифов УЗ до сих пор остается убыточной. Сейчас компания хочет повысить тариф на грузовые перевозки еще на 37%, но эффекта это не даст: аграрии перейдут на автотранспорт, а компания так и останется убыточной.
"Нам, крупным владельцам груза, уже больно. Не хочу здесь вспоминать, как в 2022 году мы переплатили 10 миллиардов. Наши расходы на логистику выросли в 6-8 раз по сравнению с довоенными годами! Но УЗ так и остается убыточной", - подчеркнул Коваль.
Он напомнил, что в 2022-м тарифы подняли на 70%, но это лишь сузило грузовую базу, и не дало никакой эффективности Укрзализныци. То же самое ожидает "Укрзализныцю" и сейчас, убежден Коваль.
"Многие игроки ушли с рынка из-за логистики, и мы это видим. Особенно это задело микро- и малый бизнес, который работал через посредников. Но когда мы говорим, что бизнес не выдерживает, УЗ отвечает, что она все равно убыточна. Но как так? Мы переплатили, а они - убыточные?", - подчеркнул Коваль.
Он призвал руководство УЗ объединиться с представителями бизнеса, и организовать дискуссию, которая сможет эффективно улучшить состояние компании, и обеспечить системные изменения. В противном случае очередное повышение тарифов на грузы будет приводить только к сокращению грузовой базы компании, и как следствие - к еще большим убыткам.
"Если ничего не изменить, УЗ будет предлагать повышение тарифов, но это ни к чему не приведет. Мы будем переводить часть грузов на автотранспорт, как это было в 2022-2023 годах. И это уже наша общая украинская проблема! Поэтому давайте объединять усилия и давить на тех, кто может разрабатывать и принимать законы в пользу Украины, в контексте евроинтеграции!", - резюмировал Коваль.
Напомним, ранее руководитель "Укрзализныци" Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые достигнут 25 млрд грн.
В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.
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