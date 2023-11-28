Аграрии ожидают реакции президента на петицию относительно отсрочки увеличения лимитов на покупку земли

ВАС призвала президента учесть позицию всех участников рынка и внести в Верховную раду соответствующие законодательные инициативы: отсрочить увеличение лимитов на продажу земли с 1 января 2024 года во время войны и на два года после ее завершения.

По словам главы ВАС Андрея Дикуна, средний агробизнес не против земельной реформы и присутствия на рынке юридических лиц, но аграрии против увеличения в условиях войны лимитов на продажу земли "в одни руки" с нынешних 100 га до 10 000 га.

"Активное голосование за петицию указывает на то, насколько эта проблема сейчас болезненна для аграриев. У среднего и малого бизнеса, производящего 60% агропродукции, нет средств покупать землю. В условиях низких цен на агропродукцию, логистических проблем со сбытом, нехватки финансовых ресурсов и рабочей силы из-за войны, аграрии не могут выступить полноценными участниками земельного рынка. К этому мы обращались в Минагрополитику, в Кабмин, Аграрный комитет ВРУ с просьбой отсрочить увеличение лимитов на покупку земли, но поддержки не услышали. Именно поэтому вынуждены сейчас обращаться к президенту" , - подчеркнул Дикун.

По словам Николая Пивовара, директора ЧП "Андреевка" из Харьковской области, большинство агропредприятий сегодня работают в убыток, даже при наличии кредитования.

"Аграрная отрасль не может работать в рамках нововведений в земельном законодательстве, которые предусмотрены с 1 января 2024 года. Агробизнес работал в неплохих условиях, когда разрабатывали земельную реформу, но война внесла коррективы. Во время военного положения не может быть такого рынка, чтобы продавать по 10 тыс. гектаров. Кроме того, что аграрии финансово помогают ВСУ, агросектор очень закредитован. Мы благодарны правительству за льготное государственное кредитование, но еще год работы в убыток, и отрасль обанкротится", - сказал он.

Александр Могилевцев, аграрий-военнослужащий, владелец оккупированного хозяйства в Запорожской области, считает, что власти должны разработать программу развития села и поддержки оккупированных и деоккупированных территорий.

"На сегодня отсутствуют условия, при которых украинские фермеры могут развиваться. Кто-то проливает кровь за землю, а кто-то готовится ее покупать. Где патриотизм, национальные интересы, где равны условия с олигархами, где финансовая поддержка агросектора, где программа разминирования? Считаю, что пока идет война о продаже земли не может быть и речи. Зато нужны программы развития села, программы развития глубокой переработки, финансовые возмещения деоккупированным и разграбленным предприятиям", - добавил он.

По словам Аллы Стечишин, главы ФГ "Калина Лошневская" в Тернопольской области, увеличение лимитов до 10 тыс. га заставит аграриев переориентироваться с помощью армии на поиск финансовых возможностей для приобретения земли.

"Аграрии сплачиваются и максимально помогают ВСУ. Каждое предприятие в своем районе поддерживает мобилизованных работников. В частности, мое предприятие ежемесячно выделяет более 500 тыс. грн на помощь армии. Когда начнется распродажа по 10 000 га земли, аграрий должен будет защитить свой бизнес - купить землю, где он проработал всю жизнь, чтобы ее не купил кто-нибудь другой", - подчеркнула Стечишин.