Аграрії закликали парламент розблокувати доступ до інноваційних засобів захисту рослин

Український аграрний сектор зіткнувся із загрозою втрати конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських культур на світових ринках. Щоб уникнути колосальних втрат економіки представники профільних асоціацій і Міністерства аграрної політики закликали народних депутатів винести до сесійної зали на найближчому пленарному тижні і прийняти законопроект №2289.

Про це аграрії заявили під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна", 14 червня.

За словами учасників дискусії, законопроект №2289 "Про внесення змін до статті 4 Закону України" Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України" скасовує введений 5 років тому фактичний мораторій на ввезення та реєстрацію в Україні оригінальних інноваційних засобів захисту рослин.

У першому читанні документ прийнятий 2 грудня 2020 року і ось уже півроку українські аграрії чекають остаточного прийняття закону.

Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон заявив, що у 2015 році Верховна рада зробила серйозну помилку, інтегрувавши в 4 статтю відповідного закону норму, що передбачає обов'язкову реєстрацію ЗЗР в країнах-виробниках при ввезенні в Україну зразків пестицидів для державних випробувань.

На практиці дана норма виявилася важко здійсненною, що призвело до фактичного блокування ввезення в нашу країну інноваційних агрохімікатів. За 5 років кількість успішно зареєстрованих оригінальних препаратів в Україні скоротилася втричі. В результаті 95% інноваційних ЗЗР є для українських аграріїв недоступними. Щорічні збитки агросектору становлять понад 3 млрд грн.

"З часом шкідники, бур'яни і хвороби набувають стійкість до засобів захисту рослин. Виникає так звана резистентність. Відповідно, старі засоби захисту стають менш ефективними у протидії шкідникам. Таким чином оновлення препаратів і надходження нових розробок було гарантією успішного сільського господарства протягом десятків років. На жаль, в Україні цей процес заблокований вже п'ятий рік. Ми не можемо проводити дослідження в наукових установах і організаціях, які мають відповідні умови для дослідження нових препаратів. Це закладає негативні тенденції для конкурентоспроможності нашої сільськогосподарської продукції на міжнародних ринках", - підкреслив Роман Сластьон.

Своєю чергою, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький додав, що кожен день зволікання з прийняттям законопроекту негативно впливає як на економіку, так і екологію України.

"Ми щорічно фіксуємо постійну волатильність і непередбачуваність погодних умов. Це змушує фермерів дуже швидко реагувати і адаптувати свої технології. На жаль, з блокуванням доступу до випробувань інноваційних препаратів, через неможливість ввезення зразків ЗЗР для наукових цілей, наші аграрії фактично не можуть бути такими гнучкими і швидко реагувати на відміну від фермерів інших країн. Враховуючи, що з кожним роком волатильність збільшується, це може призвести до втрати конкуренції та ринків. Ми закликаємо парламентаріїв швидше розглянути законопроект №2289, щоб інноваційні рішення були доступні нашим аграріям і щоб вони могли швидко приймати рішення, бути ефективними, прибутковими, збільшувати врожайність і нарощувати виробництво", - заявив Висоцький.

Народний депутат України Микола Кучер назвав законодавчу норму відверто лобістською, прийнятою 5 років тому в інтересах окремих підприємств.

"Законопроект №2289 покликаний виправити відверто лобістську норму, прописану в статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати". Ця норма створює переваги для окремих підприємств, які в більшості торгують генеричними засобами захисту рослин за ціною сучасних ефективних і екологічно безпечних препаратів. Необхідність розблокування ввезення інноваційних ЗЗР для наукових досліджень і випробувань в Україні очевидна, як білий день. Обмеження доступу наших вчених до передових світових розробок призводить до того, що на українському ринку пропонуються тільки застарілі препарати, менш безпечні як для людини, так і навколишнього середовища. Ми вже п'ять років боремося, щоб виправити норму, яка шкодить українським аграріям", - резюмував Кучер.

Спікери прес-конференції також зазначили, що ні в ЄС, ні в інших високорозвинених країнах такої законодавчої норми не існує, саме тому законопроект №2289 є євроінтеграційним і підтримується урядом.