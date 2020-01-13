Аграрії анонсували безстрокові акції протесту по всій Україні

Об’єднаний штаб захисту рідної землі заявив про початок безстрокових акцій протесту проти прийняття Верховною Радою закону про розпродаж чорноземів. Аграрії закликали всіх небайдужих українців стати на захист національних інтересів. Про це повідомила cпівголова Об'єднаного штабу захисту української землі Ольга Ходаківська на прес-конференції в Києві в понеділок, передає РБК-Україна.



"14 січня о 7:45 в урядовому кварталі ми розпочинаємо нашу безстрокову акцію. Ми переходимо в іншу площину дій. Також ми будемо ініціювати народне віче, яке має юридичну силу та влив на органи законодавчої і виконавчої влади. Ми закликаємо всіх небайдужих приєднатися, щоб під стінами Верховної Ради ми спільними зусиллями могли відстояти нашу землю", – повідомила Ольга Ходаківська.



Вона озвучила вимоги Об'єднаного штабу захисту землі: провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським, який "почув лобістів великих транснаціональних корпорацій і великого бізнесу, але не почув українського селянина"; відкликати законопроєкт про так званий ринок землі, тому що він суперечить Конституції України; створити робочу групу з розробки комплексної земельної реформи, яка би працювала в інтересах українського суспільства і до якої увійшли б українські фахівці, а не іноземні аферисти.



В свою чергу, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників Микола Стрижак нагадав, що проти розпродажу української землі виступають три чверті українців. Він закликав селян самоорганізовуватися і протистояти антидержавницьким діям влади.



"До сьогоднішньої ситуації призвела недолугість чинної влади. Вони обіцяли одне, а роблять абсолютно протилежне. Вони змушують нас, селян, вийти, тому що по факту те, що нам пропонують, – це земельна реформа з елементами рабовласницького суспільства", – вважає Микола Стрижак.



Ще один учасник прес-конференції – голова громадської спілки "Аграрний союз України" Геннадій Новіков – вважає, що ухвалення президентською монобільшістю закону про розпродаж землі залишить країну без перспектив.

"Якщо ми продамо нашу землю транснаціональним корпораціям, то саме вони будуть управляти країною. Весь український народ має піднятися і сказати рішуче "ні!" розпродажу власного багатства", – переконаний Геннадій Новіков.