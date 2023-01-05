Агония террориста. Когда Россия прекратит ракетные обстрелы Украины

Агрессору не удается сломить украинцев угрозой гуманитарной катастрофы.

Российский план "Г" проваливается, как и все предыдущие замыслы Кремля под условной алфавитной нумерацией. Десять месяцев назад Москва собиралась захватить 40-милионную страну за десять дней и зайти в Киев за десять часов. Но этот план стал давать трещины еще до отведенного срока.

Потом за счет сокращения фронта Путин хотел сосредоточиться на оккупации Донбасса, попутно уничтожая украинские топливные базы и ж/д-пути. Исход был примерно тем же. Положив огромное количество сил и средств при захвате (или вернее сказать – разрушении) нескольких городов Луганской области, оккупационной армии понадобилась оперативная пауза, после которой они так и не смогли восстановить прежние динамику и темп.

После поражения в Харьковской области Путин решил повысить ставки, убедив мир, что идет ва-банк. В Кремле думали, что "присоединение" захваченных территорий в сумме с энергетическим и ядерным шантажом Запада остановят Украину. Но буквально на следующий день после торжеств по поводу "аннексии" украинские города на Юге и Востоке начали "выходить из состава РФ".

Тогда новоназначенный командующий оккупационных войск Суровикин вместе с другими военными, вероятно, предложили Путину очередную "победоносную" идею. Ничего прорывного, на самом деле, в ней нет – это уже традиционная тактика российской группировки, применявшаяся в Сирии под командованием "генерала Армагеддона".

Ее основа – террор населения и удары по гражданской энергетической инфраструктуре. Тогда, как обрисовали себе в Москве, украинцы из-за невыносимых условий либо начнут свергать власть, либо заставят ее принять требования России. Но Кремль в очередной раз показал глубокое непонимание Украины и ее народа.

Постоянные отключения электроэнергии действительно перестроили наш жизненный ритм. Мы научились самостоятельно создавать себе бытовые удобства, которых нас хочет лишить Москва. Хотя в некоторых российских регионах их никогда не было и вряд ли они в обозримом будущем появятся.

Кремль верит, что отсутствие света может сломить сопротивление украинцев

Бизнес "вооружился" генераторами и аккумуляторами. Торговые центры, заправки и кафе стали пунктами обогрева, местами зарядки гаджетов и точками коворкинга. Украинцы за последние три месяца стали еще более приспособленными, гибкими и организованными.

Мы можем на мгновение покритиковать облэнерго или местную власть, когда свет вдруг выключают не по графику. Это недовольство очень быстро меняется на шутливые картинки и вирусные мемы по теме электричества, разлетающиеся по сети, но оно нисколько не толкает нас в объятия Москвы. Даже наоборот: каждый час, проведенный без света, воды и тепла, лишь укрепляют нашу ненависть к России и нежелание идти на любые уступки агрессору.

Возможно, московские генералы все еще надеются, что их план сработает. А может, просто по инерции продолжают обстрелы, поскольку российская управленческая культура не предполагает признания собственных ошибок. Вот только цена ошибки слишком высока – Кремль рискует сильно сократить свои запасы ракет, не добившись желаемого результата.

В ГУР Минобороны Украины говорят, что Россия уже залезла в свой стратегический резерв. Это значит, что высокоточных ракет у них осталось менее 30%. Для понимания, с осени для массированных атак агрессор использует ракеты разношерстной номенклатуры. Большинство – это Х-101, меньше – Х-555 и около одной трети – это "Калибры" морского базирования с Черного моря. Весь этот набор иногда для количества "разбавляют" старыми авиационными Х-22, у которых намного меньше дальность и точность. Баллистические "Искандеры", которые нам пока не под силу сбивать имеющимися комплексами, противник бережет, потому что внутренние запасы этих ракет уже скатились к 13%.

Изготовление высокоточных ракет – Х-101, "Калибров" и "Искандеров" – сильно зависимо от иностранных комплектующих, которые теперь сложно провозить в Россию из-за международных санкций. Поэтому наладить производство "Искандеров" Кремлю не получается, в отличие от Х-101 и "Калибров". По данным военной разведки, россияне могут в месяц собирать примерно 30 единиц Х-101 и 15-20 штук "Калибров". Но такие объемы несопоставимы с динамикой израсходования запасов.

Это подтверждается интервалами, с которыми противник проводит обстрелы. Среднее количество ракет, которое выпускает агрессор для прорыва нашей ПВО – около 70 единиц. Часть из них долетает, нанося повреждения, но большинство ракет нашим войскам удается сбивать. С октября противник мог проводить такие массированные атаки с перерывом в семь дней. Теперь для накопления нужного боекомплекта им требуется уже до двух недель.

У России занимает до двух недель, чтобы подготовиться к очередной массированной атаки

Обстрел, который Россия устроила днем 31 декабря, по своему характеру выбивается из всей последней череды вражеских атак. Это, скорее, был демонстративный акт агонии, чтобы деморализировать и испоганить украинцам Новый год. Мишенью ракет, похоже, были не столько энергообъекты, сколько жилые кварталы или центр столицы.

К тому же обстрел 31 декабря нельзя назвать массированным, как например тот, который был двумя днями ранее, 29 декабря, когда россияне выпустили по Украине 69 ракет. На 31 декабря агрессор сумел собрать только около 20 единиц. Хотя в потоке различной информации, которая хлынула телеграмм-каналами, создавалось впечатление, что их на порядок больше: якобы и в районе Каспийского моря подняты 13 истребителей, и пошли пуски ракет из Черного моря, и впервые задействованы носители в Каспийском море.

По данным издания, атаку днем 31 декабря производили 5 бомбардировщиков Ту-95 из района Астрахани. Две выпущенные ракеты упали на территории России – можно предположить, из-за "старости" либо же из-за того, что изготавливались в авральном режиме. А уже ночью россияне атаковали Киев и пригород десятками "шахедов". Еще один показательный факт: промежуток времени между изготовлением и пуском ракет сокращается. Это подтверждают обломки образцов, изготовленные в третьем и даже в четвертом квартале 2022 года. Иными словами, внутренние российские мощности не могут поддерживать ту интенсивность и массовость, с которой враг наносит по Украине удары.

Значит ли это, что Кремль вскоре будет вынужден прекратить ракетные удары? К сожалению, нет. Они могут разве что менять тактику или подходы. Например, увеличить интервал между атаками, чтобы накопить необходимый боекомплект. Или же, как считают в разведке, противник будет комбинировать средства поражения: помимо высокоточных ракет, выпускать и Х-22, и С-300 в прифронтовых районах, и еще больше иранских дронов-камикадзе. Террор против гражданского населения – единственный инструмент, который остается в арсенале у россиян. Так что ракетные удары с высокой вероятностью будут продолжаться до тех пор, пока Украина не победит на поле боя.