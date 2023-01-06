Агитки Медведчука, "триколоры" и склады оккупантов. СБУ показала, что нашла в церквях МП

СБУ проверила церкви в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории монастырей были обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой.

На территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружили бывшие склады оккупантов. Их обустроили при содействии протоиерея Анатолия Корнева. После освобождения Херсона он сбежал на оккупированные территории.

Кроме того, в помещение Свято-Троицкого Межирицкого монастыря Ровенской области нашли агитационные материалы общественного объединения, возглавляемого нардепом-предателем Виктором Медведчуком.

А в Днепропетровской области сотрудники СБУ обнаружили брошюры ОПЗЖ. Их пытались вывезти с территории церкви, но правоохранители предотвратили это. Все обнаруженные материалы были направлены на экспертизу.

Также СБУ объявила подозрение секретарю Кировоградской епархии за 1 ст. 161 УКУ.

Фото: СБУ провела обыски в церквях УПЦ МП в четырех областях (su.gov.ua)