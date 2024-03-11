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Агентство S&P спрогнозировало размер международной помощи Украине на ближайшее годы

Фото: Украина получит помощь от США и ЕС в этом году в полном объеме (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что Украина сможет получить весь объем международной финансовой помощи в 2024 году. В последующие годы поддержка сохранится, но может быть ниже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на S&P Global Ratings.

"Хотя мы предполагаем, что международная поддержка Украины останется сильной, мы отмечаем риски для ее устойчивого потока", - говорится в сообщении.

В частности, внутриполитическая напряженность в США застопорила одобрение Конгрессом военной и финансовой помощи Украине в этом году. Украинское правительство рассчитывает получить 38 млрд долларов от всех доноров в 2024 году, в том числе около 8 млрд долларов грантов от США.

"Наш базовый сценарий предполагает полное освоение этих средств в этом году. Тем не менее, в случае нехватки финансирования со стороны США мы считаем, что последствия могут быть управляемыми, поскольку дефицит может быть покрыт, помимо других источников, за счет других доноров и внутренних заимствований", - говорится в сообщении.

Однако после 2024 года существует риск того, что внешняя поддержка Украине может быть меньше из-за напряженного графика выборов в ключевых странах-донорах и возможности того, что некоторые правительства посчитают стоимость предоставления дальнейшей поддержки Украине слишком высокой, добавляют аналитики агентства.

Высокий уровень резервов

Как отмечают в S&P, сильная международная финансовая помощь и снижение оттока капитала на фоне ослабевающих ожиданий девальвации частного сектора привели к тому, что валовые международные резервы Украины достигли рекордного уровня в 40,5 миллиардов долларов на конец 2023 года, что почти в 1,5 раза выше довоенного уровня. Это, наряду с сохраняющейся стабильностью валютного рынка и снижением инфляционных ожиданий, открыло путь НБУ к постепенному переходу к более гибкому режиму обменного курса в октябре 2023 года и началу смягчения валютных ограничений.

"Мы ожидаем, что приток иностранных доноров удовлетворит потребности Украины во внешнем финансировании в ближайшие несколько лет, поддерживая международные резервы страны на нынешнем повышенном уровне", - говорится в сообщении.

Международная помощь

В начале 2024 года из-за задержки международной помощи возникла проблема с наполнением госбюджета. Поэтому Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай прекращения предоставления иностранной помощи. Мероприятия, предусмотренные "Планом Б", обсуждаются и потенциально могут включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию.

Как сообщало РБК-Украина, Минфин заверил, что принимает необходимые решения, чтобы максимально безболезненно пройти период дефицита средств от доноров. Среди мер максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке и "приближение других отчислений в госбюджет".

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