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Агентство Moody's понизило рейтинг Украины, дальнейший прогноз - стабильный

Фото: агентство Moody's понизило рейтинг Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинг Украины с Caa3 до Ca. Эксперты также изменили прогноз с негативного на стабильный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Рейтинг был понижен после оценки рисков, вызванных последствиями полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди основных рисков эксперты агентства называют сокращение устойчивости госдолга страны, а также рост вероятности реструктуризации долгов с потерями для кредиторов частного сектора.

Стоит отметить, что в Moody's изменили дальнейший прогноз с негативного на стабильный. В то же время, аналитики оценивают дальнейшее понижение рейтинга как возможное при усугублении войны и росте ущерба, причиненного экономике Украины.

Ключевым фактором понижения рейтингов Украины до Ca является рост рисков устойчивости государственного долга на фоне затянувшейся войны и ее последствий для экономики и финансового сектора.

В отличие от рейтинга Саа, долговые обязательства с рейтингом Ca являются высоко спекулятивными и, вероятно, близки к дефолту. При этом существует некоторая вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по нему.

По оценкам Moody's, реальный ВВП Украины сократился примерно на 30% в 2022 году. Хотя частный сектор продемонстрировал некоторую устойчивость и постепенно адаптировался к сложным обстоятельствам, война нанесет долгосрочный ущерб производственному потенциалу ключевых секторов экономики, в частности в результате недавней интенсификации военных атак на критически важные объекты инфраструктуры.

Предполагаемый ущерб инфраструктуре на декабрь 2022 года составил 138 миллиардов долларов, что эквивалентно 70% ВВП 2021 года.

Напомним, что в мае 2022 года агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины с Caa2 до Caa3, а также изменило на негативный прогноз рейтингов, находящихся на пересмотре.

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