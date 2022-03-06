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Агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Росії зі сміттєвого до переддефолтного

Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг уряду Росії з B3 до Ca. Наступний рівень D означає дефолт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Рішення було викликане очікуванням Moody's того, що контроль за рухом капіталу з боку Центрального банку Росії (ЦБ РФ) обмежить транскордонні платежі, в тому числі для обслуговування боргу за державними облігаціями.

"Зниження рейтингу до Ca обумовлено серйозними побоюваннями щодо готовності і здатності Росії погасити свої боргові зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Негативний прогноз по рейтингу відображає значні ризики для макроекономічної стабільності, пов'язані з введенням жорстких і скоординованих санкцій після вторгнення Росії в Україну.

"Стурбованість з приводу готовності уряду платити і непередбачуваності дій уряду можуть привести до великих, ніж середні Історичні, втрат для інвесторів", - вважають аналітики агентства.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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