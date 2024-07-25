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Агентство Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения о реструктуризации долга

Фото: Fitch снизило рейтинг Украины до дефолтного уровня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CC до C. Рейтинг снижен после соглашения с кредиторами о реструктуризации долга более чем на 20 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

"Снижение долгосрочного рейтинга Украины отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством и некоторыми держателями еврооблигаций об условиях реструктуризации после того, как парламент на прошлой неделе одобрил закон, позволяющий правительству приостановить выплаты по внешнему коммерческому долгу на три месяца, знаменует начало процесса, похожего на дефолт", - говорится в соглашении.

Как отмечает Fitch, соглашение с кредиторами предполагает существенное сокращение сроков, включая сокращение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения.

Fitch ожидает, что государство не будет обслуживать свой внешний коммерческий долг, включая купон еврооблигаций 2026 года, подлежащий выплате 1 августа, пока не будет завершено соглашение о реструктуризации с держателями облигаций.

Соглашение с держателями облигаций и закон о приостановке долга соответствуют усилиям правительства по выполнению четырехлетней программы с МВФ на сумму 15,6 млрд долларов, которая предусматривает реструктуризацию долга со значительным сокращением долга для создания фискального пространства и восстановления устойчивости долга, говорится в сообщении.

Напомним, Украина 22 июля достигла договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации выплат по внешнему долгу.

Соглашение будет предусматривать, что существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на 60%.

Ранее Верховная Рада приняла закон, разрешающий Кабинету министров приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года в случае необходимости.

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