Агентство Fitch покращило рейтинг Приватбанку

Три інших українських державних банків отримали рейтинг В-.

"Агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента АТ "ПриватБанк", ПАТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк), ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) та ВАТ "Акціонерний банк "Укргазбанк" на рівні "B" з позитивними прогнозами", - йдеться в повідомленні.

В агентстві також зазначили, що українська влада залишається схильною підтримувати всі чотири банку, але вказують, що здатність влади забезпечувати підтримку банкам є обмеженою, зокрема, в іноземній валюті.

Крім того, відзначаються ризики для капіталізації "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" через високий рівень знецінених кредитів.

Нагадаємо, за даними НБУ, результати судових процесів, пов'язаних з "ПриватБанком", - один з найбільш масштабних викликів для макрофінансової стабільності України.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings підвищило рейтинг міста Києва з рівня "В-" до "В" зі "стабільним" прогнозом.