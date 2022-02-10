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Агентство Fitch погіршило прогноз по рейтингу "Нафтогазу"

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 16:46
Агентство Fitch погіршило прогноз по рейтингу "Нафтогазу" Фото: рейтинг "Нафтогаз" підтверджений на рівні B (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз по рейтингу НАК "Нафтогаз України" з "позитивного" на "стабільний". При цьому агентство підтвердило рейтинг компанії на рівні "B".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

Перегляд прогнозу послідував за недавньою аналогічною зміною прогнозу по суверенному рейтингу України "позитивного"на " стабільний".

Fitch зрівнює рейтинг "Нафтогазу" рейтинги з суверенними рейтингами, що відображає міцні зв'язки компанії з державою і відображає волатильність в його діяльності після значного підвищення цін на газ, його здатність покривати потреби внутрішнього споживання і збирати дебіторську заборгованість в більш слабкій економіці і з урахуванням валютних ризиків.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу України у валюті з "позитивного" на "стабільний" через російську ескалацію.

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Нафтогаз України
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