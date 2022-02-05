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Агентство Fitch різко погіршило прогноз щодо зростання економіки України

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Україна, Субота 05 лютого 2022 10:12
Агентство Fitch різко погіршило прогноз щодо зростання економіки України Фото: Fitch Ratings чекає уповільнення темпів зростання економіки України (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує зростання ВВП України у 2022 році на рівні 2,9%. Інфляція буде високою в першій половині року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд агентства.

Прогноз по ВВП погіршений на 1 в.п. в порівнянні з серпневим оглядом через уповільнення зростання реальної заробітної плати і приватного споживання, зниження внутрішнього попиту через підвищений геополітичний ризик і високу ціну на газ.

Прогнозується, що зростання ВВП збільшиться до 3,5% у 2023 році, що в цілому відповідає тренду України.

Fitch прогнозує, що інфляція залишиться підвищеною на рівні близько 10% в 1 половині 2022 року (при подальшому підвищенні облікової ставки НБУ на 200 б.п. до 12%), а потім впаде до 7,9% на кінець 2022 року і 5,3% на кінець 2023 року.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує скорочення міжнародних резервів України у 2022 році на 6 млрд доларів до 25 млрд доларів.

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