Агентство Fitch Ratings підвищило прогноз по світовій економіці

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує, що світовий ВВП впаде на 4,4% в 2020 році. Прогноз незначно переглянутий у бік поліпшення в порівнянні з червнем, коли прогнозувалося падіння світової економіки на 4,6%.

Про це говориться в повідомленні агентства.

"Відновлення економічної активності після безпрецедентно серйозної рецесії, пов'язаної з коронавірусом, в березні та квітні, було більш швидким, ніж очікувалося, але ми очікуємо, що темпи зростання найближчим часом сповільняться", - йдеться в повідомленні.

Головний економіст Fitch Ratings Брайан Коултон зазначив, що в Китаї вже відновлений довірусний рівень ВВП, а роздрібні продажі в США, Франції і Великобританії зараз перевищують лютневі рівні. "Але ми сумніваємося, що це стане V-подібним відновленням. Попереду шок безробіття. В Європі компанії скорочують капвкладення, а соціальне дистанціювання продовжує безпосередньо обмежувати витрати приватного сектора", - додав він.

Fitch Ratings очікує, що економіка США скоротиться на 4,6% в цьому році в порівнянні з падінням на 5,6% в червневому прогнозі. Прогноз зростання в Китаї на 2020 рік становить +2,7% порівняно з +1,2% у червневому прогнозі. Ці зміни були частково компенсовані зниженням прогнозів ВВП на 2020 рік для єврозони до -9,0% (-8,0%), Великобританії до -11,5% (-9,0%) і для ринків, що розвиваються, за винятком Китаю, до -5,7% (з -4,7%).

У Fitch Ratings відзначають, що офіційні дані виявили масштаби економічних потрясінь у кварталі 2020 року, коли світовий ВВП впав на 8,9% р/р, а в багатьох країнах обсяг виробництва впав на одну п'яту або більше. Особливо виділяються Великобританія, Індія, Франція, Італія та Іспанія, які ввели суворий і тривалий карантин.

"Але крім серйозності, рецесія, пов'язана з коронавірусом, також була дуже короткою: у березні та квітні активність різко впала, а після травня досить швидко відновилася. Безліч індикаторів по більшості економік вказують на більш швидкий і послідовне зростання ВВП у третьому кварталі 2020 на сьогоднішній день, ніж ми очікували", - йдеться в прогнозі.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогнозні ціни на 2022 рік і довгострокові прогнози цін на нафту марки Brent і WTI.

Нагадаємо, МВФ розглядає поточну рецесію як гірший з часів Великої депресії 1930-х років. У своєму останньому прогнозі фонд очікує, що до 2020 року світовий ВВП скоротиться на 4,9% порівняно з 3,0%, прогнозованими у квітні.