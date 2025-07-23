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Агентство по ядерному оружию США стало жертвой хакерской атаки: что известно

Иллюстративное фото: хакерская атака (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Национальное управление ядерной безопасности США стало жертвой хакерской атаки из-за уязвимости в Microsoft SharePoint. По данным Microsoft, за взломом стоят хакеры, связанные с правительством Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Стало известно, что хакеры атаковали Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA). Так, в результате масштабной кибератаки из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft SharePoint было взломано агентство, которое отвечает за проектирование, обслуживание и транспортировку американского ядерного арсенала.

И хотя сверхчувствительная информация не была скомпрометирована, однако сам факт проникновения вызвал беспокойство в сфере национальной безопасности США.

По словам представителя Министерства энергетики США, эксплуатация уязвимости в SharePoint началась 18 июля. Несмотря на это, влияние на инфраструктуру ведомства оказалось ограниченным, благодаря широкому переходу на облачные сервисы Microsoft 365 и усиленной системе кибербезопасности.

"Было поражено лишь очень ограниченное количество систем. Все из них уже восстанавливаются", - отметил представитель департамента.

Кто может стоять за атакой

По данным компании Microsoft, за атакой стоят подконтрольные Китаю хакерские группы, среди которых Linen Typhoon, Violet Typhoon и Storm-2603. Эти группировки использовали уязвимости SharePoint в рамках глобальной кампании кибершпионажа, которая коснулась:

  • государственных учреждений в Европе и на Ближнем Востоке,
  • Министерства образования США,
  • Департамента доходов Флориды,
  • Генеральной ассамблеи штата Род-Айленд,
  • а также других организаций по всему миру.

В ряде случаев хакеры получили доступ к данным для входа - в частности именам пользователей, паролям, хэш-кодам и токенам авторизации.

О NNSA

Национальное управление ядерной безопасности США - это полуавтономная структура в составе Министерства энергетики, которая:

  • обеспечивает ядерные реакторы для подводного флота ВМС США;
  • отвечает за сборку, обслуживание и демонтаж ядерного оружия;
  • выполняет задачи по ядерному сдерживанию, транспортировке боеприпасов и борьбе с ядерным терроризмом.

Кстати, это не первый случай проникновения хакеров в системы NNSA. Так, в 2020 году агентство уже становилось жертвой кибератаки во время взлома программного обеспечения компании SolarWinds - тогда заражение также ограничилось бизнес-сетью, без влияния на классифицированные данные.

Сейчас полный масштаб ущерба от атаки 2025 года еще оценивается, однако специалисты по кибербезопасности призывают к немедленной модернизации защиты государственных систем, особенно в контексте нарастающей активности враждебных государств в киберпространстве.

 

Напомним, 18 июля Великобритания ввела санкции против более 20 человек, в частности сотрудников российских спецслужб, хакеров и нескольких организаций. Их обвиняют в ведении систематической киберкампании, цель которой - дестабилизировать ситуацию в Европе и Африке.

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