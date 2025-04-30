Агентство Bloomberg узнало детали сделки Украины и США по недрам

Киев готов к соглашению с США о природных ресурсах Украины

По данным источника агентства, текст соглашения уже согласован и может быть подписан 30 апреля. Первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко направляется в Вашингтон для участия в подписании.

Информацию о том, что договор может быть подписан сегодня, сообщил и источник РБК-Украина в правительстве.

Инвестиции в добычу и энергетику

Согласно проекту документа, стороны намерены создать совместный фонд для управления инвестиционными проектами Украины. США и Украина договорятся о создании условий для увеличения инвестиций в горнодобывающий сектор, энергетику и сопутствующие технологии в Украине.

В документе также отмечено, что Вашингтон признает стремление Киева избежать конфликта между этим соглашением и планами Украины по вступлению в Европейский Союз. Это условие ранее считалось красной линией для украинской стороны.

Военная помощь не войдет в фонд

США согласились с тем, что в качестве вклада в фонд будет учитываться только будущая военная помощь, предоставляемая Украине после подписания соглашения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ранее, что Вашингтон отказался от требования включить в соглашение десятки миллиардов долларов, уже предоставленных с начала российского вторжения.

Контекст переговоров и позиция Трампа

Ожидаемое подписание соглашения происходит на фоне растущего разочарования президента США Дональда Трампа по поводу задержек с заключением соглашения о прекращении огня в войне, которая продолжается уже четвертый год. По сообщениям Белого дома, Трамп "уверен", что соглашение по критически важным минералам с Украиной будет подписано.

Согласно тексту соглашения, оно направлено на укрепление стратегического партнерства между США и Украиной в целях долгосрочного восстановления и модернизации страны в ответ на разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России.

Несогласованные детали и фон переговоров

По словам источника, два технических соглашения, регулирующих работу совместного фонда, пока еще находятся на стадии доработки.

Меморандум о намерениях по соглашению был подписан ранее в апреле, после чего стороны продолжили работу над техническими деталями. По условиям соглашения, США получат первоочередное право на прибыль, направляемую в специальный инвестиционный фонд восстановления, который будет находиться под контролем Вашингтона.

Ранее в этом году первая попытка подписать соглашение сорвалась после конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Однако в минувшую субботу Зеленский провел личную встречу с Трампом в Ватикане перед похоронами папы Франциска.

Обострение ситуации на фронте

Тем временем Россия усилила атаки на линии фронта и в украинских городах. Москва придерживается жесткой позиции в мирных переговорах, которые курирует Вашингтон. Посланник Трампа Стив Уиткофф пытался убедить Владимира Путина согласиться на прекращение огня по текущим линиям фронта, однако Путин настаивает на полном контроле над четырьмя регионами Украины, которые Москва считает своими, но не полностью оккупировала.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп испытывает растущее недовольство сложностью переговоров, но остается "оптимистом" в отношении достижения мирного соглашения.