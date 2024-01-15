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Агенты РФ в Европе активны, они помогают обходить санкции ЕС, - разведка Чехии

Архивное фото: Агенты РФ в Европе активны, они помогают обходить санкции ЕС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

Об этом заявил представитель чешской контрразведывательной службы Ладислав Штиха, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

По его словам, служба зарегистрировала продолжение своей деятельности агентов РФ в 2023 году, несмотря на то, что в 2021 году Чехия выслала 60 дипломатов и сотрудников российского посольства в Праге. 

Помимо прочего, агенты участвуют в обходе санкций ЕС против России. В связи с этим он предостерег от деятельности "Русского дома" в Праге, который находится в санкционном списке ЕС. 

Хотя "Русский дом" официально закрыт для посещения, он продолжает организовывать отдельные мероприятия для общественности и проводит кампании по привлечению студентов к обучению в российских вузах.

Шпионы РФ в странах Европы

Ранее сообщалось, что в Польше признали виновными членов шпионской сети - 14 граждан Беларуси, Украины и России. Они готовили диверсии в пользу Москвы.

Также полиция Норвегии задержала русского шпиона, работавшего в университете города Тромсе под вымышленным именем. Следователи установили, что подозреваемый имел поддельные документы по имени гражданина Бразилии, хотя на самом деле является агентом российской разведки.

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