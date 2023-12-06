Агенты ФБР прибыли на Кипр для расследования обхода санкций российскими олигархами

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США, которым поручено расследование нарушений санкций, прибыли на Кипр. Глобальные репрессии против российских олигархов и сети пособников, которые помогли скрыть их богатство, усиливаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Команда из 24 человек начнет "помощь кипрской полиции" сразу же после прибытия на остров в восточном Средиземноморье.

Официальный представитель правительства Яннис Антониу, сказал, что как только будут решены проблемы с допуском к секретной информации, агенты сразу же возьмутся за дело. "Идея состоит в том, чтобы они как можно скорее начали оказывать помощь кипрским инспекторам. У них есть ноу-хау".

Кипрское досье

Американские следователи зададутся вопросом, как местные юристы и бухгалтеры помогли оградить связанных с Кремлем бизнесменов от карательных мер ЕС после вторжения Москвы в Украину. Поводом стала публикация в прошлом месяце "Cyprus Confidential", расследования Guardian и международных партнеров по журналистике.

Предполагается, что кипрские власти, скорее всего, обратятся за особой помощью в деле Алексея Мордашова, российского сталелитейного, горнодобывающего и банковского магната, который пытался передать долю в акциях туристической компании TUI стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов в день, когда он попал под санкции.

Сделка была раскрыта в результате крупнейшей за всю историю утечки финансовых данных на Кипре из 3,6 млн файлов из архивов ключевых поставщиков офшорных услуг на острове. Утечка данных за два десятилетия пролила свет на транзакции, которые имели место в течение недель и месяцев после введения санкций против России и ее олигархов после вторжения на Украину.

Было установлено, что бухгалтерская фирма PwC Cyprus, среди клиентов которой был Мордашов, помогала магнату в перемещении активов в день, когда его имя было включено в санкционный список ЕС. "Это серьезный случай, и нам нужно разобраться в нем, - сказал Антониу. - Кипрские власти расследуют это дело с мая, но есть вопросы, на которые необходимо ответить".

В состав новой американской команды входят эксперты из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (finCEN), которая специализируется на нарушениях санкций и отмывании денег посредством анализа банковских транзакций.

Прибытие агентов произошло менее чем через восемь месяцев после того, как самая восточная страна-член ЕС пострадала от санкций США и Великобритании, введенных в отношении ряда физических и юридических лиц за разрешение транзакций бизнесменам, позже подвергшимся санкциям за получение прибыли и поддержку режима Путина.

Президент Кипра Никос Христодулидис, вступивший в должность всего месяц назад, неоднократно заявлял о "нулевой терпимости" к нарушениям санкций.