Агенты "АТЕШ" обнаружили размещение российской техники на железнодорожной станции в Евпатории

Во время разведки агент движения "АТЕШ" обнаружил как военнослужащие ВС РФ размещают военную технику на грузовой железнодорожной станции "Евпатория-Товарная".

Отмечается, что станция построена для обслуживания грузовых подъездных путей евпаторийских предприятий. Россияне начали активно использовать станцию для своей логистики, но ресурсов на обеспечение таких объектов охраной им катастрофически не хватает.

"Информацию о личном составе, технике, графике и маршрутах перемещения мы уже передали Силам обороны Украины", - сообщили в "АТЕШ".

Фото: агенты "АТЕШ" обнаружили размещение российской техники в Евпатории (t.me/atesh_ua)

Что происходит в Крыму

После захвата Крыма в 2014 году россияне превратили полуостров в сеть военных баз, которые используют для обеспечения своих войск в войне против Украины.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины регулярно наносят удары по позициям оккупантов в Крыму, заставляя их усиливать оборону. В частности, 7 декабря украинские морские дроны уничтожили российские системы наблюдения на захваченных газовых платформах вблизи побережья.