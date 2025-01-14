Агенты "АТЕШ" обнаружили размещение российской техники на железнодорожной станции в Евпатории

Российские военные размещают технику на железнодорожной станции "Евпатория-Товарная" в оккупированном Крыму. РФ начала активно использовать эту станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
Во время разведки агент движения "АТЕШ" обнаружил как военнослужащие ВС РФ размещают военную технику на грузовой железнодорожной станции "Евпатория-Товарная".
Отмечается, что станция построена для обслуживания грузовых подъездных путей евпаторийских предприятий. Россияне начали активно использовать станцию для своей логистики, но ресурсов на обеспечение таких объектов охраной им катастрофически не хватает.
"Информацию о личном составе, технике, графике и маршрутах перемещения мы уже передали Силам обороны Украины", - сообщили в "АТЕШ".
После захвата Крыма в 2014 году россияне превратили полуостров в сеть военных баз, которые используют для обеспечения своих войск в войне против Украины.
Стоит отметить, что Силы обороны Украины регулярно наносят удары по позициям оккупантов в Крыму, заставляя их усиливать оборону. В частности, 7 декабря украинские морские дроны уничтожили российские системы наблюдения на захваченных газовых платформах вблизи побережья.
Ранее мы писали, что в оккупированной Евпатории на въездах в город были заметно усилены меры безопасности. По информации от партизан, на всех блокпостах города сейчас расположены не только военные, но и сотрудники ФСБ и других силовых структур оккупантов.
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