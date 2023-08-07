Агент РФ готовила обстрел Николаевской области во время визита Зеленского. Ее задержали

"Служба безопасности задержала информаторку спецслужб РФ, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите", - говорится в сообщении.

Злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботились о дополнительных мерах безопасности во время визита.

В дальнейшем украинская спецслужба продолжила документировать преступные действия вражеской приспешницы, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных задачах.

Это позволило установить, что враждебная информатор имела и другие цели. В частности, выявить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова.

По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки нового массированного воздушного удара по Николаевской области.

Сотрудники СБУ задержали приспешницу РФ "на горячем" во время попытки передачи разведданных захватчикам.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.

Для сбора развединформации она объезжала территорию района и снимала локацию украинских объектов.

Кроме этого, она пыталась "в темную" получить нужные сведения через собственные связи, в частности в социальных учреждениях региона.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и возможна дополнительная квалификация ее преступных действий. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Николаевскую область 27 июля. Там он, в частности, посетил город Очаков.