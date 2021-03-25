Агент НАБУ Шевченко заперечив причетність до створення воєнізованого формування

Він зазначив, що Семенченко створив власну охоронну компанію.

"...мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення. І я думаю, що насправді в СБУ достеменно про це знають", - наголошує агент НАБУ.

Він додав, що загальну позицію по справі ще допрацьовує зі своїм адвокатом, проте заявив, що восени 2018 року він дійсно мав плани стати інвестором охоронної компанії для роботи за кордоном, проте ті плани стали неактуальними.

Шевченко також закликав слідчих провести ДНК-аналізи, щоб довести його причетність до знайденої зброї чи вибухівки. Агент НАБУ додав, що згодний пройти поліграф та відповісти на всі запитання щодо завезення зброї чи вибухівки.