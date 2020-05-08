В Африці вже понад 53 тис. хворих на COVID-19, померло 2 тис. осіб

На Африканському континенті зареєстровано понад 53 тис. випадків коронавірусної інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Вірус зафіксований у 46 країнах регіону. За останню добу було діагностовано трохи більше 2 тис. заражень.

Найбільше хворих COVID зафіксовано в Південній Африці. Там заразилися 8,2 тис. осіб. Водночас по числу смертей лідирує Алжир - ВООЗ зафіксувала 483 випадки смерті при 5,1 тис. хворих.

У першій десятці за кількістю заражених також Єгипет (7,5 тис. хворих), Марокко (5,5 тис. хворих), Нігерія (3,5 тис. хворих), Гана (3 тис. хворих), Камерун (2,2 тис. хворих), Гвінея (1,9 тис. хворих), Кот-Д'івуар (1,5 тис. хворих) і Синегал (1,5 тис. хворих).

Загальне число жертв з початку епідемії в Африці досягло 2 061 осіб.

Перший випадок зараження в Африканському регіоні був зареєстрований 25 лютого. Щоденний ріст хворих розпочався 11 березня. З 27 квітня число виявлених випадків коронавірусу почало стрімко зростати - щодня реєструвалося не менше тисячі нових хворих.

У середині квітня ВООЗ попередила, що Африка може стати наступним епіцентром пандемії.

У свою чергу в ООН наголосили, що регіон може чекати голод "біблійних масштабів", оскільки система охорони здоров'я більшості африканських країн може не впоратися з великим напливом хворих, а економічна катастрофа призведе до величезного навантаження на ресурси.