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Наступним епіцентром пандемії коронавірусу може стати Африка, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 15:02
Наступним епіцентром пандемії коронавірусу може стати Африка, - ВООЗ
Ілюстративне фото (flickr)

На континенті підтверджені більше 18 тисяч випадків коронавірусу, а також близько тисячі смертей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що наступним епіцентром пандемії коронавірусу COVID-19 може стати Африка. Про це повідомляє BBC.

Як зазначили у ВООЗ, минулого тижня відбулося різке збільшення випадків коронавірусу на африканському континенті. Причому, поширення вірус відбувається зі столиць таких африканських країн, як Південна Африканська Республіка (ПАР), Нігерія, Кот-д'Івуар, Камерун і Гана.

При цьому ВООЗ планують зосередити зусилля на профілактиці захворювання, так як більшість африканських країн не можуть забезпечити інтенсивну терапію хворим пацієнтам.

"Ми хочемо звести до мінімуму частку людей, які у критичній ситуації потребують інтенсивної терапії, тому що ми знаємо, що ці типи закладів не підходять для лікування у більшості африканських країн", - сказала директор ВООЗ по Африці Матшидисо Моети.

На даний момент в Африці зафіксували близько тисячі смертей від коронавірусу, а також понад 18 тисяч випадків захворювання COVID-19.

Раніше ВООЗ повідомили, що наступні тижні будуть вирішальними для боротьби з пандемією коронавіруса в країнах Європи. Зокрема, в організації повідомили про ослаблення пандемії в Італії, Іспанії, Німеччини та Швейцарії, проте закликали інші країни не послаблювати карантинні обмеження.

Також в організації повідомили, що вакцина проти коронавіруса з'явиться не раніше ніж через рік. При цьому пік пандемії COVID-19 у світі ще попереду.

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