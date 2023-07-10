Африканские лидеры призвали Путина показать свое "стремление к миру"

"До следующего саммита "Россия-Африка" он (Путин - ред.) должен совершить некоторые действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (к миру - ред.) даже в гуманитарном плане", - сказал Салл.

Соответствующее требование было передано Путину во время миротворческой миссии лидеров шести африканских стран в Киев и Москву в июне.

По словам лидера Сенегала, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, похищенных российскими оккупантами, "могут быть очень хорошим сигналом".

"Мы продолжаем использовать саммит "Россия-Африка", чтобы увидеть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались провести между Россией и Украиной", - добавил Салл.

Отвечая на вопрос, продемонстрировал ли Путин склонность к миру, президент Сенегала заявил, что "во время этого саммита, возможно, нам удастся добиться определенного прогресса".

Африканская "мирные инициативы"

16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским.

Также лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, состоящий из 10 пунктов, включающий призывы к деэскалации боевых действий и немедленному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и гуманитарной поддержке.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

После визитов президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что "мирные" предложения делегации будут рассмотрены обеими сторонами.