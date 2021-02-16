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В Афінах через снігопад частково закрили метро і відклали COVID-вакцинацію

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 16 лютого, в Афінах (Греція) спостерігається сильний снігопад. Через це влада вже відклала вакцинацію населення проти коронавірусу в більшій частині столичного регіону і частково закрила метро.

Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, сильний снігопад накрив столичний регіон Греції. Влада рекомендує жителям, особливо у північному та східному передмістях Афін не залишати свої домівки сьогодні.

В свою чергу органи охорони здоров'я Греції призупинили COVID-вакцинацію населення. Крім того, одну лінію Афінського метрополітену, яка проходить частково над землею до північного передмістя, було зупинено, а для більшості автобусів був скасований маршрут.

Частина Афін також залишається без електроенергії. Наразі триває робота над їх відновленням.

На центральних вулицях Афін працюють снігоочисники та вантажівки, намагаючись тримати їх відкритими для руху.

Нагадаємо, на Грецію через циклон обрушилися сильні снігопади, морози і сильний вітер. Північні і центральні райони країни покриті снігом.

Також РБК-Україна писало, що у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

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