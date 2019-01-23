Афганські спецслужби заявили про знищення одного з ватажків бойовиків "Талібану"

Ілюстративне фото (taliban-open)

Спецлужба повідомила про ліквідацію ще 7 бойовиків

Головна спецслужба Афганістану заявила, що ліквідувала талібського командира, який стояв за нападом на її базу в провінції Вардак, в результаті якого загинули 126 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters

"Національна дирекція безпеки (NDS) заявила цієї середи, що знищила командира Талібану, відомого як Номан, котрий був організатором смертоносної атаки на базу цієї спецслужби в провінції Майдан Вардак у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Також спецлужба повідомила про ліквідацію ще 7 бойовиків та пообіцяла "знайти та знищити" усіх членів терористичної групи, відповідальної за згаданий напад. Водночас Талібан спростував інформацію про смерть командира Номана.

Нагадаємо, 21 січня бойовики радикального руху "Талібан" напали на військовий комплекс в провінції Вардак, в результаті нападу загинули 126 співробітників служби безпеки Афганістану. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля бази збройних сил Афганістану в місті Майданшахр, після чого кілька бойовиків відкрили вогонь по військовому об'єкту.

Також 21 січня смертник атакував спільний військовий конвой сил США і курдських повстанців. Вибух прогримів біля блокпоста підтримуваних США курдів. Теракт стався в місті на північному сході Сирії. Загинули 5 осіб.