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В Афганістані сталася серія вибухів

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 20:18
В Афганістані сталася серія вибухів
Фото: теракт в Кабулі (capahaber.com)

В результаті нападу загинули щонайменше шестеро людей

У столиці Афганістану Кабулі відбулася серія вибухів під час святкування персидського нового року Навруз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLOnews.

В результаті нападу загинули щонайменше шестеро людей, ще 23 отримали поранення.

У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомляють, що в районі мечеті Карт-е-Сакхи, де проживають переважно мусульмани шиїтського толку, прогриміли три вибухи.

"В результаті трьох вибухів мін, які були встановлені в цьому районі, шість чоловік були вбиті, а ще 23 людини отримали поранення", - заявив представник афганського МВС Нусрат Рахімі.

Перші два вибухи сталися біля житлових будинків. Третій вибух стався біля лікарні Алі-Абад в околицях району проживання шиїтів.

Шиїти знаходяться в меншості в Афганістані, вони неодноразово зазнавали нападів з боку угрупувань сунітів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Єгипті стався вибух на заводі по виробництву фосфатних добрив у місті Айн-Сохна. В результаті інциденту загинули 10 осіб.

Крім того, в Іраку загинули 45 осіб після затоплення порома. За попередньою інформацією, пором був перевантажений.

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